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مورينيو يسخر من المنتقدين بعد فوز توتنهام العريض

مورينيو
مورينيو بعد فوز فريقه على كريستال بالاس

مورينيو يسخر من المنتقدين بعد فوز توتنهام العريض

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لندن - رويترز

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أصبح توتنهام هوتسبير ثاني ناد فقط في بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا يصل إلى 100 هدف بجميع المسابقات هذا الموسم بعد فوزه 4-1 على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد، ليمنح مدربه جوزيه مورينيو فرصة للرد على منتقديه.

وقبل مسيرة انتصاراته الثلاثة المتتالية الحالية في الدوري الممتاز، كان توتنهام يتراجع في الترتيب وأصبحت أساليب مورينيو الخططية موضع تدقيق.

لكن الفوز 4-صفر على بيرنلي الأسبوع الماضي ثم الانتصار على بالاس يوم الأحد، وهي مباراة تعاون فيها هاري كين وغاريث بيل بطريقة رائعة ليسجل كل منهما هدفين، أعادا توتنهام إلى المركز السادس والمنافسة على إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي.

وأبلغ مورينيو الصحفيين: إذا كانت الإحصاءات التي وصلتني سليمة، وهي أننا سجلنا 100 هدف هذا الموسم، فهذا شيء لا بأس به بالنسبة لفريق دفاعي وسلبي للغاية.

وتنتظر توتنهام مواجهة في دور الستة عشر للدوري الأوروبي أمام دينامو زغرب يوم الخميس القادم ثم قمة شمال لندن أمام أرسنال. كما يتطلع توتنهام إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام مانشستر سيتي مع عودة موسمه للحياة.

وقال مورينيو: كان أسبوعا جيدا لنا. خضنا ثلاث مباريات وحققنا تسع نقاط، وبالنسبة للأسبوع القادم عندما نخوض مواجهة حاسمة في الدوري الأوروبي ثم نلاقي أرسنال، لا يوجد أفضل من دخول هاتين المواجهتين بحصولنا على تسع نقاط هذا الأسبوع.

وهز بيل الشباك بعد 25 دقيقة لكن بالاس عادل النتيجة بضربة رأس من كريستيان بنتيكي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وقبل عدة أسابيع كان هذا الهدف ربما يؤثر على فريق مورينيو لكنه رد بقوة وأعاده بيل إلى المقدمة قبل أن يسجل كين هدفا رائعا ثم اختتم الرباعية بضربة رأس بعد تمريرة من سون هيونغ-مين.

وقال مورينيو: نستطيع أن نرى حجم الثقة لدى اللاعبين في هذه اللحظة عندما تهتز شباكك في آخر دقيقة بالشوط الأول وتبدأ الشوط الثاني بطريقة إيجابية للغاية وبدون التأثر باستقبال هذا الهدف.

وأضاف المدرب البرتغالي متحدثا عن الثنائي كين وبيل: كان هدفا رائعا، عندما رأيت الكرة تترك قدميه علمت أنها ستدخل المرمى، بيل بحاجة للاستمتاع بالحديث الإيجابي عنه بعد تشكيك الجميع في قدراته خلال النصف الأول من الموسم. يلعب جيدا جدا ويبذل جهدا كبيرا مع الفريق.

والنادي الوحيد الآخر الذي وصل إلى 100 هدف هذا الموسم في بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا هو بايرن ميونخ الذي سجل ستة أهداف أكثر.

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