.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

هالاند جاهز لمواجهة دورتموند وإشبيلية

هالاند دورتموند إشبيلية
المهاجم النرويجي الهداف في مباراة الذهاب

هالاند جاهز لمواجهة دورتموند وإشبيلية

متابع الغاء المتابعة

دورتموند - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

بات في إمكان النرويجي إيرليغ هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، المشاركة في مواجهة فريقه مع إشبيلية الإسباني، الثلاثاء، في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وقال إيدين تيرزيتش المدير الفني المؤقت للفريق: "هالاند وثورغان هازارد، يمكننا القول بأنهما سيلعبان أمام إشبيلية يوم الثلاثاء.

ولم يتأهل بوروسيا دورتموند إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا منذ عام 2017، وقد يساهم التأهل إلى هذا الدور في تخفيف آثار الموسم الصعب للفريق الذي يحتل المركز السادس في الدوري ويواجه خطر الابتعاد عن المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة
لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟ لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟

الأكثر قراءة

اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟ اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟
قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال
إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا
ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته
التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية
مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي

قبل أن تذهب

بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم
بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم

اكتشف المزيد