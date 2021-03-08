هالاند جاهز لمواجهة دورتموند وإشبيلية

بات في إمكان النرويجي إيرليغ هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، المشاركة في مواجهة فريقه مع إشبيلية الإسباني، الثلاثاء، في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وقال إيدين تيرزيتش المدير الفني المؤقت للفريق: "هالاند وثورغان هازارد، يمكننا القول بأنهما سيلعبان أمام إشبيلية يوم الثلاثاء.

ولم يتأهل بوروسيا دورتموند إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا منذ عام 2017، وقد يساهم التأهل إلى هذا الدور في تخفيف آثار الموسم الصعب للفريق الذي يحتل المركز السادس في الدوري ويواجه خطر الابتعاد عن المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.