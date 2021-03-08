"كاس" تخفض عقوبة أحمد أحمد إلى عامين

خفضت محكمة التحكيم الرياضية "كاس"يوم الاثنين عقوبة الإيقاف المفروضة على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من خمسة أعوام إلى عامين لتتبخر بذلك آماله في إعادة انتخابه للمنصب مدة ثانية.

ويفسح هذا القرار المجال أمام تولي الملياردير الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئاسة الاتحاد القاري خلفا لأحمد ويصبح الرئيس الثامن للاتحاد طوال تاريخه الممتد على مدار 63 عاما.



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أوقف أحمد (61 عاما) لمدة خمسة أعوام في نوفمبر الماضي كما فرض عليه غرامة مالية بقيمة 200 ألف فرنك سويسري بعد أن أثبتت التحقيقات تقديمه وقبوله هدايا ومزايا أخرى إلى جانب ارتكاب مخالفات مالية.



وبناء على الطعن المقدم من أحمد قررت محكمة التحكيم يوم الاثنين تخفيض العقوبة إلى عامين ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة هذا الأسبوع كما خفضت الغرامة إلى 50 ألف فرنك سويسري.