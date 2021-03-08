.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"كاس" تخفض عقوبة أحمد أحمد إلى عامين

أحمد أحمد الاتحاد الإفريقي
أحمد اتهم بتقديم وقبول هدايا وارتكاب مخالفات مالية

"كاس" تخفض عقوبة أحمد أحمد إلى عامين

متابع الغاء المتابعة

لوزان - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

خفضت محكمة التحكيم الرياضية "كاس"يوم الاثنين عقوبة الإيقاف المفروضة على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من خمسة أعوام إلى عامين لتتبخر بذلك آماله في إعادة انتخابه للمنصب مدة ثانية.

ويفسح هذا القرار المجال أمام تولي الملياردير الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئاسة الاتحاد القاري خلفا لأحمد ويصبح الرئيس الثامن للاتحاد طوال تاريخه الممتد على مدار 63 عاما.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أوقف أحمد (61 عاما) لمدة خمسة أعوام في نوفمبر الماضي كما فرض عليه غرامة مالية بقيمة 200 ألف فرنك سويسري بعد أن أثبتت التحقيقات تقديمه وقبوله هدايا ومزايا أخرى إلى جانب ارتكاب مخالفات مالية.

وبناء على الطعن المقدم من أحمد قررت محكمة التحكيم يوم الاثنين تخفيض العقوبة إلى عامين ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة هذا الأسبوع كما خفضت الغرامة إلى 50 ألف فرنك سويسري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة
لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟ لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟

الأكثر قراءة

اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟ اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟
قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال
إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا
ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته
التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية
مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي

قبل أن تذهب

بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم
بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم

اكتشف المزيد