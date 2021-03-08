لابورتا يشيد بموقف ميسي.. ويسترجع ذكرى كرويف

استهل خوان لابورتا فترة رئاسته الجديدة لنادي برشلونة الإسباني بالتأكيد على أنه يأمل في النجاح بمواجهة التحديات العاجلة ومنها قضية استمرار ميسي مع الفريق.



وفاز لابورتا صباح الاثنين برئاسة النادي الكتالوني بعد 11 عاما على رحيله عن منصب رئيس النادي في 2010 وبعد ست سنوات من خسارته في الانتخابات السابقة التي أجريت عام 2015 وسقط فيها أمام جوسيب ماريا بارتوميو الذي استقال من هذا المنصب في 27 أكتوبر الماضي.



وقال لابورتا في كلماته الأولى بعد انتخابه رئيسا للنادي مجددا إنه يأمل في مواجهة التحديات العاجلة للنادي ومنها إقناع المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق في البقاء ضمن صفوف برشلونة.



وأشاد لابورتا بمشاركة ميسي في عملية التصويت بالانتخابات التي أقيمت الأحد مؤكدا أن هذا يعد مؤشرا على إمكانية إقناع اللاعب بالبقاء في برشلونة.



وقال لابورتا في كلمته بعد الفوز بالانتخابات : نحن عائلة عظيمة ، وأفضل لاعب في العالم يعشق برشلونة ، وهذا أمر مهم للغاية. أتمنى أن يساهم هذا فيما سيتخذ من قرارات وأن يساعد هذا في استمراره مع برشلونة ، وهو ما نريده.



وأضاف : مشاركة ميسي ، أفضل لاعب في التاريخ ، في التصويت ومشاركته في هذا المحفل ببرشلونة يعد دليلا على ما قلته في حملتي الانتخابية وهو أن : ميسي يعشق برشلونة.

وأكد لابورتا أنه سيعمل على مواجهة واجتياز تحديات الحاضر والمستقبل.



وقال لابورتا ، الذي شغل من قبل رئاسة النادي من 2003 إلى 2010 : سنفعل هذا بأقصى درجات المسؤولية ، وبجرعة من التفاؤل ، وروح الانتصار والإيجابية ، وبتواضع وعمل وفير وشجاعة. ونثق بأننا سنجتاز هذه التحديات. وسنعيد السعادة لمشجعي برشلونة.



وأوضح : عندما قلت إننا يجب أن نعمل جميعا سويا ، كنت أعني أيضا جميع المرشحين والمنافسين الذين واجهتهم في هذه الانتخابات مشيدا بكل من منافسيه في هذه الانتخابات فيكتور فونت وتوني فريشا وكذلك بالفريق الانتخابي لكل منهما ومعربا عن امتنانه لهم جميعا.



وزاد لابورتا : وإلى جماهير برشلونة ، لا تفكروا فيما يتعين على برشلونة تقديمه لكم ، ولكن عليكم التفكير فيما يمكن أن تقدموه لبرشلونة. والآن ، أفضل شيء يمكت أن يحدث هو أن تحبوا برشلونة. عليكم أن تعشقوه بشكل أكبر من أي وقت آخر. زوروا برشلونة وزوروا كتالونيا.



وفي وسط عبارات الشكر التي وجهها لابورتا ، كانت هماك لحظة خاصة لصديقه الراحل أسطورة كرة القدم الهولندي يوهان كرويف، لاعب ومدرب برشلونة السابق، إذ قال لابورتا : كرويف ألهمنا.



كما قال لابورتا : أشكر جميع اللاعبين على مشاركة العديد منهم في عملية التصويت. إنهم يستحقون كل شيء.