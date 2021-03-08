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"يويفا" يوقف حكم مباراة باشاك وباريس حتى نهاية الموسم

حكم باريس باشاك شهير
الحكم الرابع لحظة نقاشه مع الكاميروني ويبو

"يويفا" يوقف حكم مباراة باشاك وباريس حتى نهاية الموسم

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زيورخ - رويترز

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أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الحكم الرابع الروماني سيباستيان كولتيسكو حتى نهاية الموسم بسبب تصرفه خلال طرد بيير ويبو مساعد مدرب إسطنبول باشاك شهير ما تسبب في مغادرة اللاعبين مباراة بدوري أبطال أوروبا.

وتوقفت المباراة بين باريس سان جيرمان وباشاك شهر في الدقيقة 13 بسبب مزاعم عنصرية خارج الخطوط عقب طرد ويبو واستكمل اللقاء في اليوم التالي بعد استبدال الحكام الرومانيين الأربعة.

وقال ويبو، لاعب منتخب الكاميرون السابق، إن كولتيسكو أهانه بالإشارة إلى أنه "شخص أسود" وفتح "يويفا" تحقيقا في الواقعة.

وأضاف "يويفا" في بيان يوم الاثنين أن كولتيسكو عوقب بالإيقاف بسبب "تصرف غير ملائم" خلال المباراة مع إلزامه بالخضوع لبرنامج تعليمي قبل 30 يونيو 2021.

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