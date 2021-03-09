أنشيلوتي يعترف: إيفرتون لم يستحق الفوز على تشيلسي

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون أن فريقه لم يكن على مستوى تشيلسي خلال الخسارة 2-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مساء يوم الاثنين.

وسجل بن غودفري هدفا بطريق الخطأ في مرماه ثم أضاف جورجينيو هدفا من ركلة جزاء في الشوط الثاني ليبقي تشيلسي دون هزيمة في 11 مباراة متتالية في كل المسابقات تحت قيادة توماس توخيل.

وقال أنشيلوتي لمحطة "بي.تي سبورت" التلفزيونية: لعب المنافس بشكل أفضل منا واستحق الفوز. لعبنا بشكل جيد دفاعيا لمدة 30 دقيقة، وعندما سجل أصبحت المباراة صعبة علينا.

وأضاف المدرب الإيطالي: ما خططناه للمباراة حدث لمدة 30 دقيقة. لم نصنع الكثير من الفرص، لكن حتى أكون أمينا فنحن لسنا على نفس المستوى. لا يمكن أن نلعب مباراة مفتوحة أمام مثل هذا الفريق.

ويتأخر إيفرتون عن تشيلسي رابع الترتيب بأربع نقاط ويتبقى له مباراة مؤجلة، بينما يستهدف أنشيلوتي التأهل لبطولة أوروبية، وقال: نحن نتطلع إلى أوروبا وهذا جيد لنا. نحن محبطون بسبب هذه الهزيمة لكنها ليست مأساة. نتطلع إلى المباراة المقبلة.

وسيلعب إيفرتون على أرضه مع بيرنلي في الدوري يوم السبت.