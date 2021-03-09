بوكيتينو حزين بسبب نيمار.. ولا يخشى "أشباح" 2017

أبدى ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان حزنه لعدم قدرة نيمار على العودة في مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء وأوضح أن فريقه يجب عليه نسيان تفوقه الكبير في الذهاب.



وغاب نيمار عن ذهاب دور الستة عشر أمام فريقه السابق بسبب إصابة في الفخذ لكن غيابه لم يكن مؤثرا بعد الانتصار 4-1 في كامب نو بفضل ثلاثة كيليان مبابي.



وكان اللاعب البرازيلي يأمل في العودة في مباراة الإياب باستاد بارك دي برينس لكنه ما زال يتعافى من الإصابة وسيستعيد بطل فرنسا جهود الثنائي أنخيل دي ماريا بعد الغياب عن المباراة الأولى.



وأبلغ بوكيتينو مؤتمرا صحفيا عبر الإنترنت يوم الثلاثاء: الطاقمان الطبي والبدني قاما بعمل كبير لمحاولة عودته في هذه المباراة وبشكل عام. الأمر مخيب لأنه كان متحمسا للعب، لا يريد اللعب في دوري الأبطال فقط بل يريد أن يكون جاهزا لمساعدتنا على تحقيق أهدافنا في الكأس والدوري أيضا. إنها لحظة صعبة له إذ كان يتوقع التعافي والآن أصبح بحاجة إلى عدة أيام ونتمنى عودته في أسرع وقت لمساعدة الفريق.



وفي 2017 فرط باريس سان جيرمان في انتصاره 4-صفر في ذهاب دور الستة عشر ليخسر 6-1 أمام برشلونة في الإياب لكن بوكيتينو أوضح أنه ليست له علاقة بتلك المباراة وشدد على أهمية أن يبدأ فريقه بقوة.



وقال المدرب الأرجنتيني الذي قاد توتنهام هوتسبير إلى نهائي دوري الأبطال في 2019 وتولى المسؤولية في بطل فرنسا في يناير بعد إقالة توماس توخيل: لست مشروطا بما حدث في الماضي أو أفكر فيما حدث، يجب علينا محاولة الفوز بتلك المباراة والتأهل للدور التالي وهذا ما سنحاول فعله من الدقيقة الأولى. بداية كل فريق في المباراة ستكون حاسمة. ما زالت هناك 90 دقيقة ويجب أن نحافظ على مستوانا طيلة المباراة وأن نتخيل أن مواجهة الذهاب كانت بدون أهداف.

