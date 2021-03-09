بيلسا يعترف بمشاكل ليدز الدفاعية

اعترف مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد إن عليه تحمل بعض اللوم في مشكلات فريقه الدفاعية بعدما خسر 2-صفر أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين.



ويحتل ليدز، العائد إلى الدوري الممتاز بعد غياب 16 عاما، المركز 11 ويملك ثالث أسوأ سجل دفاعي حيث استقبل 46 هدفا في 27 مباراة خلال الموسم الجاري.



ولا يوجد فريق يملك سجلا أسوأ من ذلك سوى كريستال بالاس حيث استقبل 47 هدفا ووست بروميتش ألبيون الذي اهتزت شباكه 56 مرة.



وسجل جيسي لينغارد الهدف الأول لوست هام بعدما تابع ركلة جزاء أهدرها بنفسه، ثم أضاف كريج داوسون الهدف الثاني بضربة رأس، ليخسر ليدز للمرة الرابعة في خمس مباريات.



وقال بيلسا: عندما يستقبل فريق عددا كبيرا من الأهداف كما يحدث معنا، لا يمكن أن أتجاهل هذا الواقع، مع امتلاك مدافعين يلعبون بشكل مميز جدا، يتعجب المرء من سبب استقبال هذا العدد الكبير.



وواصل: في هذه الحالة تقع المسؤولية على نفسي لأنه إذا امتلك الفريق لاعبي كرة قدم رائعين وبوسعهم استعادة الكرة، ومع ذلك تدخل الأهداف، فإن المدرب ودون قصد يشارك في تحمل المسؤولية.



ويستضيف ليدز منافسه تشيلسي صاحب المركز الرابع يوم السبت.