.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بيلسا يعترف بمشاكل ليدز الدفاعية

بيلسا
ليجز استقبل 46 هدفاً خلال الموسم الجاري

بيلسا يعترف بمشاكل ليدز الدفاعية

متابع الغاء المتابعة

ليدز - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

اعترف مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد إن عليه تحمل بعض اللوم في مشكلات فريقه الدفاعية بعدما خسر 2-صفر أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين.

ويحتل ليدز، العائد إلى الدوري الممتاز بعد غياب 16 عاما، المركز 11 ويملك ثالث أسوأ سجل دفاعي حيث استقبل 46 هدفا في 27 مباراة خلال الموسم الجاري.

ولا يوجد فريق يملك سجلا أسوأ من ذلك سوى كريستال بالاس حيث استقبل 47 هدفا ووست بروميتش ألبيون الذي اهتزت شباكه 56 مرة.

وسجل جيسي لينغارد الهدف الأول لوست هام بعدما تابع ركلة جزاء أهدرها بنفسه، ثم أضاف كريج داوسون الهدف الثاني بضربة رأس، ليخسر ليدز للمرة الرابعة في خمس مباريات.

وقال بيلسا: عندما يستقبل فريق عددا كبيرا من الأهداف كما يحدث معنا، لا يمكن أن أتجاهل هذا الواقع، مع امتلاك مدافعين يلعبون بشكل مميز جدا، يتعجب المرء من سبب استقبال هذا العدد الكبير.

وواصل: في هذه الحالة تقع المسؤولية على نفسي لأنه إذا امتلك الفريق لاعبي كرة قدم رائعين وبوسعهم استعادة الكرة، ومع ذلك تدخل الأهداف، فإن المدرب ودون قصد يشارك في تحمل المسؤولية.

ويستضيف ليدز منافسه تشيلسي صاحب المركز الرابع يوم السبت.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

منقذة طفلة التحرش التي هزت مصر.. تكشف تفاصيل صادمة منقذة طفلة التحرش التي هزت مصر.. تكشف تفاصيل صادمة
صور.. نظارات تتيح الرؤية عبر الجدران وفي الظلام! صور.. نظارات تتيح الرؤية عبر الجدران وفي الظلام!

الأكثر قراءة

"نشرت الفيديو لفضحه".. قصة سيدة أنقذت طفلة التحرش بمصر
بالصور.. المتحرش بطفلة المعادي في قبضة الأمن المصري بالصور.. المتحرش بطفلة المعادي في قبضة الأمن المصري
تصريح مفاجئ: هاري كان دوماً ممتعاً ثم أصبح بائساً مع ميغان تصريح مفاجئ: هاري كان دوماً ممتعاً ثم أصبح بائساً مع ميغان
تكسير يد وأسنان.. معركة في السماء بين طيار ومضيف تكسير يد وأسنان.. معركة في السماء بين طيار ومضيف
والد ميغان يخرج عن صمته: اعتذرت لها 100 مرة والد ميغان يخرج عن صمته: اعتذرت لها 100 مرة
فيديو جديد.. شاهد لحظة هروب المتحرش بطفلة المعادي فيديو جديد.. شاهد لحظة هروب المتحرش بطفلة المعادي

قبل أن تذهب

اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض
اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض

اكتشف المزيد