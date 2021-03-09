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توخيل يعيد الرقم القياسي إلى "شجاعة" اللاعبين

توخيل جورجينيو
توخيل محتفلاً مع لاعبه جورجينو بعد الفوز على وست هام

توخيل يعيد الرقم القياسي إلى "شجاعة" اللاعبين

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لندن - رويترز

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أصبح توماس توخيل أول مدرب يخرج بشباك نظيفة في أول خمس مباريات على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عندما فاز فريقه تشيلسي 2-صفر على إيفرتون يوم الاثنين، وهو الشيء الذي يعتقد المدرب الألماني أن سببه يعود إلى ثقة وشجاعة اللاعبين.

واستقبل تشيلسي هدفين، أحدهما بشكل عكسي، في 11 مباراة لم يخسر فيها في كل المسابقات منذ تعيين توخيل بدلا من فرانك لامبارد في ستامفورد بريدج في يناير الماضي.

وقال توخيل: يتعلق الأمر بمبادئ ويتعلق بالشعور بالثقة وبأن خط الدفاع يؤمّن الفريق في حال التقدم إلى الأمام، وهذا مستوى مميز من الدفاع في الوقت الحالي من المجموعة، وبكل تأكيد هم متحمسون للقتال وعدم منح الفرص للمنافس لأن هذا الأمر يمنح شعورا جميلا وثقة في النفس.

وإلى جانب إيقاف هجوم إيفرتون يوم الاثنين، صمد دفاع تشيلسي أمام ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري، كما أخفق أتلتيكو مدريد في هز شباك تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

وتحقق هذا الأداء الدفاعي رغم أن توخيل أجرى تغييرات عديدة في اللاعبين الأساسيين أمام الحارس إدوارد ميندي، حيث تبادل ماركوس ألونسو وبن تشيلويل اللعب في مركز الظهير الأيسر، كما اشترك كيرت زوما بدلا من أنطونيو روديغر كمدافع ثالث يوم الاثنين.

وقال المدرب الألماني: لا يتعلق الأمر فقط بالخروج بشباك نظيفة والتكتل الدفاعي أمام المرمى، هذا أسلوب محدد في الدفاع ونحن نحاول الدفاع بأكبر شكل متقدم ممكن للاستحواذ على الكرات العالية عند ردها، يتعلق الأمر بالثقة ويتعلق بالشجاعة.

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