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كلوب لا ينوي خلافة لوف في تدريب المنتخب الألماني

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كلوب مرتبط بعقد مع ليفربول يمتد 3 أعوام مقبلة

كلوب لا ينوي خلافة لوف في تدريب المنتخب الألماني

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بودابست - رويترز

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أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول يوم الثلاثاء أنه لا يخطط ليكون بديلا لمواطنه يواخيم لوف عندما يتخلى عن منصبه كمدرب لمنتخب ألمانيا بعد بطولة أوروبا لكرة القدم في يونيو ويوليو المقبلين.

وقرر لوف، الذي تولى تدريب ألمانيا في 2006 وقاد منتخب بلاده إلى لقب كأس العالم 2014 ويستمر عقده حتى 2022، صاحب أطول فترة لمدرب في قيادة منتخب وطني إنهاء عقده قبل عام كامل من موعده.

ويتبقى ثلاث سنوات على نهاية العقد الحالي لكلوب مع ليفربول، وقال إنه دائما يحترم عقوده في فترات عمله السابقة مع ماينز وبروسيا دورتموند.

وأضاف المدرب الألماني للصحفيين قبل إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام لايبزيغ: هل سأكون متاحا لتولي تدريب المنتخب الوطني الألماني في الصيف؟ لا.

وزاد: قام لوف بعمل مذهل على مدار سنوات طويلة، أطول فترة لمدرب في تاريخ ألمانيا. أدرك أنه يريد أن تحقيق نتائج جيدة في بطولة أوروبا. شخص آخر سيقوم بالمهمة مع وجود عدد كبير من المدربين الألمان الجيدين حقا حاليا، الاتحاد الألماني سيجد حلا جيدا.

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