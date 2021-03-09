كومان عن العودة أمام باريس: كل شيء ممكن بوجود ميسي

أكد رونالد كومان مدرب برشلونة يوم الثلاثاء أن فريقه يملك الفرصة للعودة من خسارته بفارق ثلاثة أهداف، عندما يواجه باريس سان جيرمان يوم الأربعاء في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مع تألق ليونيل ميسي الهداف التاريخي للنادي الكاتالوني.



وخسر برشلونة 4-1 على أرضه الشهر الماضي عندما سجل اللاعب الفرنسي كيليان مبابي ثلاثية شهيرة، ما جعله يقترب من مغادرة البطولة التي لم يرفع كأسها منذ 2015.



وقال كومان في مؤتمر صحفي افتراضي قبل سفر فريقه للعاصمة الفرنسية: إذا قدم ليو واحدة من أفضل مبارياته فكل شيء ممكن. يمكنه حسم أي مباراة في أي لحظة، لكنه لا يمكن أن يكون هو وحده في قمته خلال المباراة، الجميع بحاجة لذلك. يجب أيضا أن يقف الحظ إلى جوارنا واستغلال كافة الفرص التي تسنح لنا مع الفعالية أمام المرمى بقدر الإمكان.



وحقق برشلونة أعظم انتفاضة في تاريخ دوري أبطال أوروبا عندما قلب تأخره 4-صفر في باريس في دور الستة عشر في 2017، بفوزه 6-1 في كامب نو.



واعترف كومان بأن مهمة برشلونة في بارك دي برينس أصعب مما كانت عليه قبل أربع سنوات، ونفى ما يتردد بشأن وضع باريس سان جيرمان هذه المباراة في أذهانهم عندما ينزلون للملعب.



وسيشعر برشلونة بالثقة في المباراة بعد نجاحه في قلب تأخره 2صفر أمام إشبيلية في قبل نهائي كأس ملك إسبانيا الأسبوع الماضي بالفوز 3-صفر بعد وقت إضافي في مباراة الإياب.



وأضاف المدرب الهولندي: لا أعتقد أن باريس سان جيرمان سيخشى مواجهتنا. أثق في أن مدربهم سيعدهم بأفضل شكل ممكن وسيضمن عدم تفكير اللاعبين في أنها مباراة سهلة. لكن الظروف مختلفة تماما هذه المرة ومن الأسهل دائما خوض مباراة الإياب على أرضنا.



وواصل المدرب الهولندي الفائز بالبطولة مع برشلونة في عام 1992: من الصعب دائما العودة من الخسارة 4-1 خارج ملعبك عن 2-صفر على أرضك، لكن لا يوجد شيء مستحيل. نثق في أنفسنا وندرك أن برشلونة يجب أن يحاول الفوز بكل مباراة وسنحاول إظهار قدراتنا الذهنية التي ظهرت لفترة طويلة.



وسيغيب عن برشلونة قلبي الدفاع جيرارد بيكيه ورونالد أراوخو، بينما لم يتعاف نيمار من الإصابة في فخذه ولن يتمكن من مواجهة فريقه السابق، بينما يغيب أيضا مويز كين، الذي سجل الهدف الثالث في الفوز 4-1 في برشلونة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

