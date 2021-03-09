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لماذا غضب غوارديولا بعد سؤاله عن دفاع الخصم؟

غوارديولا
انتصارات سيتي المتتالية توقفت عن الرقم 21

لماذا غضب غوارديولا بعد سؤاله عن دفاع الخصم؟

متابع الغاء المتابعة

مانشستر - رويترز

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انتابت بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حالة من الغضب بعد سؤال عن ضعف دفاع ساوثهامبتون قبل مواجهة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأربعاء وقال إنه سيكون نجاحا كبيرا لو فاز فريقه بالمباراة بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد مطلع الأسبوع الحالي.

ولم يفز ساوثامبتون في تسع مباريات متتالية في الدوري قبل تغلبه 2-صفر على مضيفه شيفيلد يونايتد يوم السبت، وخلال تلك الفترة تلقى هزيمة ثقيلة 9-صفر أمام مانشستر يونايتد ووجهت أسئلة لغوارديولا بشأن دفاع الفريق الضيف.

وأجاب المدرب الإسباني: هل تعتقدون إنها مزحة وسنسجل 18 هدفا؟ سيكون نجاحا كبيرا لو تمكنا من الفوز بهذه المباراة، هذا كل شيء.

وأنهت الهزيمة أمام يونايتد صاحب المركز الثاني سلسلة بدون خسارة لسيتي في 21 مباراة بجميع المسابقات لكن غوارديولا أوضح أن لاعبيه تجاوزوا خيبة الأمل.

وأضاف: اليوم التالي كان جيدا، اليوم كانوا في حالة رائعة. هذا رد فعل طبيعي. الجميع اكتشفوا مدى صعوبة الفوز بالمباريات، وتقديم هذه المسيرة، الآن نركز على المباراة المقبلة.

وواصل: ليست لحظة سيئة. اللحظة السيئة هي عندما تقدم أداء سيئا ولا تحقق النتائج المطلوبة في العديد من المباريات. الأمور متكافئة وكل فريق يقاتل من أجل شيء ما. ندرك مدى صعوبة المباريات. المباراة المقبلة ليست استثناء.

وتابع: ما زال أمامنا الكثير من العمل لدخول آخر مباراة ونحن ننافس على اللقب. حظوظنا قائمة في كل البطولات. ليس من المهم ماذا سيحدث لاحقاً ، بالطبع نريد الفوز، لكن ما زالت هناك العديد من المباريات.

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