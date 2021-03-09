لوف يقرر الرحيل عن منتخب ألمانيا بعد بطولة أوروبا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء، أن يواخيم لوف مدرب المنتخب سيتنحى عن منصبه بعد بطولة أوروبا هذا الصيف.

وقال الاتحاد في بيان، إن لوف طلب الاستغناء عن عقده حتى نهائيات كأس العالم 2022 بعد البطولة القارية بين 11 يونيو و 11 يوليو.

وأصبح لوف مدربًا رئيسيًا في عام 2006 وقاد ألمانيا للفوز بلقب كأس العالم 2014 ، لكنه تعرض لانتقادات بسبب النتائج المتواضعة مؤخرًا.

وأضاف لوف في بيان: أتخذ هذه الخطوة بوعي شديد ، ومليء بالفخر والامتنان الكبير ، ولكن في نفس الوقت ما زلت متحمسًا للغاية عندما يتعلق الأمر ببطولة أوروبا المقبلة.

وواصل: لقد تمكنت من العمل مع أفضل لاعبي كرة القدم في البلاد لما يقرب من 17 عامًا ودعمتهم في تطورهم. لقد حققت معهم انتصارات كبيرة وهزائم مؤلمة ، ولكن قبل كل شيء العديد من اللحظات الرائعة والساحرة ليس فقط الفوز بلقب 2014 كأس العالم في البرازيل.