هافيرتز يشيد بأداء تشيلسي في مباراة إيفرتون

أبدى الألماني كاي هافيرتز لاعب تشيلسي، سعادته بعد فوز فريقه على إيفرتون 2 -صفر، الاثنين، ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مؤكدا على أن القادم سيكون أفضل لفريقه.

وقال هافيرتز في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: نحن سعداء للغاية، أعتقد أننا نستحق الفوز، ونتيجة 2 - صفر جيدة جدا بالنسبة لنا أمام منافس قوي للغاية، وكنا نعلم قبل المباراة أن إيفرتون فريق قوي للغاية، فهم أقوياء على المستوى الدفاعي، لكنني أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد للغاية، لم يكن الشوط الأول سهلا لأننا لم نخلق الكثير من الفرص، وكنا محظوظين بتقدمنا بهدف لكننا واصلنا العمل.

وتابع هافيرتز: كان أداء جيد لفريقنا، لقد عملنا بجد خاصة في الشوط الثاني، حيث تركوا لنا المساحات، وأعتقد أن 11 مباراة بدون هزيمة هو سجل قوي للغاية، لكن يمكننا العمل أكثر ومواصلة التألق.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 50 نقطة، بفارق أربع نقاط عن إيفرتون صاحب المركز الخامس.