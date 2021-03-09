.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

هافيرتز يشيد بأداء تشيلسي في مباراة إيفرتون

هافيرتز تشيلسي
اللاعب الألماني في المباراة التي كسبها فريقه بهدفين

هافيرتز يشيد بأداء تشيلسي في مباراة إيفرتون

متابع الغاء المتابعة

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أبدى الألماني كاي هافيرتز لاعب تشيلسي، سعادته بعد فوز فريقه على إيفرتون 2 -صفر، الاثنين، ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مؤكدا على أن القادم سيكون أفضل لفريقه.

وقال هافيرتز في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: نحن سعداء للغاية، أعتقد أننا نستحق الفوز، ونتيجة 2 - صفر جيدة جدا بالنسبة لنا أمام منافس قوي للغاية، وكنا نعلم قبل المباراة أن إيفرتون فريق قوي للغاية، فهم أقوياء على المستوى الدفاعي، لكنني أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد للغاية، لم يكن الشوط الأول سهلا لأننا لم نخلق الكثير من الفرص، وكنا محظوظين بتقدمنا بهدف لكننا واصلنا العمل.

وتابع هافيرتز: كان أداء جيد لفريقنا، لقد عملنا بجد خاصة في الشوط الثاني، حيث تركوا لنا المساحات، وأعتقد أن 11 مباراة بدون هزيمة هو سجل قوي للغاية، لكن يمكننا العمل أكثر ومواصلة التألق.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 50 نقطة، بفارق أربع نقاط عن إيفرتون صاحب المركز الخامس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

منقذة طفلة التحرش التي هزت مصر.. تكشف تفاصيل صادمة منقذة طفلة التحرش التي هزت مصر.. تكشف تفاصيل صادمة
صور.. نظارات تتيح الرؤية عبر الجدران وفي الظلام! صور.. نظارات تتيح الرؤية عبر الجدران وفي الظلام!

الأكثر قراءة

"نشرت الفيديو لفضحه".. قصة سيدة أنقذت طفلة التحرش بمصر
بالصور.. المتحرش بطفلة المعادي في قبضة الأمن المصري بالصور.. المتحرش بطفلة المعادي في قبضة الأمن المصري
تصريح مفاجئ: هاري كان دوماً ممتعاً ثم أصبح بائساً مع ميغان تصريح مفاجئ: هاري كان دوماً ممتعاً ثم أصبح بائساً مع ميغان
تكسير يد وأسنان.. معركة في السماء بين طيار ومضيف تكسير يد وأسنان.. معركة في السماء بين طيار ومضيف
والد ميغان يخرج عن صمته: اعتذرت لها 100 مرة والد ميغان يخرج عن صمته: اعتذرت لها 100 مرة
فيديو جديد.. شاهد لحظة هروب المتحرش بطفلة المعادي فيديو جديد.. شاهد لحظة هروب المتحرش بطفلة المعادي

قبل أن تذهب

اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض
اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض

اكتشف المزيد