وكالة "كيودو": منع المشجعين الأجانب من حضور الأولمبياد

كشفت وكالة "كيودو" للأنباء يوم الثلاثاء نقلا عن مصادر على علاقة بالأمر أن الحكومة اليابانية قررت إقامة أولمبياد طوكيو بدون جماهير من خارج البلاد بسبب مخاوف الشعب الياباني من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونقلت "كيودو" عن المصادر قولها إن الحكومة خلصت إلى أن استقبال جماهير من الخارج لن يكون ممكنا بالنظر إلى مخاوف العامة من فيروس كورونا واكتشاف المزيد من سلالات الفيروس في العديد من الدول، كما أن مراسم انطلاق الشعلة الأولمبية ستقام أيضا بدون جماهير.

وأضافت "كيودو" نقلا عن مصادر: رأت اللجنة المنظمة أن من الضروري إقامة المراسم في إقليم فوكوشيما بشمال شرق البلاد بدون جماهير، مع السماح فقط للمشاركين والمدعوين بحضور المناسبة من أجل تجنب تجمع أعداد كبيرة من الجماهير في خضم الجائحة.

وتقام الألعاب الأولمبية في الفترة من 23 يوليو إلى الثامن من أغسطس.