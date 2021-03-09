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وكيل ميسي السابق: ليونيل يستحق عقداً مالياً ضخماً

وكيل ميسي السابق: ليونيل يستحق عقداً مالياً ضخماً

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دبي - قناة العربية

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أكد جوسيب ماريا مينغيا وكيل أعمال ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، أن عودة خوان لابورتا إلى رئاسة النادي الكتالوني من شأنها أن تبقي اللاعب الأسطوري في صفوف الفريق، شريطة حصوله على عقد مالي قوي.

وقال مينغيا في مقابلة مع "العربية": لابورتا يملك علاقة مميزة مع ميسي وعدد من اللاعبين، وفوزه بالانتخابات من شأنه أن يغير موقف ليونيل من البقاء بخلاف الإدارة السابقة، لكن ميسي يستحق الحصول على عقد مالي ضخم، وفي ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، فإن لابورتا يجب عليه الاعتماد على قدراته الشخصية بتجاوز ذلك.

وواصل: ميسي يحتاج إلى مجموعة من اللاعبين ليحقق ما يحلم به، رغم كل ما حققه سابقاً، فإنه ما زال يرغب بالفوز بمزيد من البطولات.

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