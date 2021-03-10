النصيري: الحظ عاند إشبيلية في مباراة دورتموند

أبدى المغربي يوسف النصيري لاعب إشبيلية الإسباني خيبة أمله إثر خروج الفريق من دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مثنياً في الوقت نفسه على أداء الفريق في مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني.

وسجل النصيري ثنائية ليقود إشبيلية إلى التعادل مع بوروسيا دورتموند 2 - 2 مساء الثلاثاء في إياب دور الستة عشر، لكن دورتموند استفاد من فوزه 3 -2 في مباراة الذهاب وتأهل إلى دور الثمانية فائزا بنتيجة إجمالية 5 -4 .

وقال النصيري: لسنا سعداء بالنتيجة. لعبنا بشكل جيد حقا. والحقيقة أن الحظ لم يحالفنا على الإطلاق، أتيحت أمامهم فرصة واحدة وسجلوا منها.

وأضاف: كنا نرغب في الاستمرار في البطولة. لم نكن محظوظين لكنني سعيد بالجهد الذي قدمه الفريق. فقد كافحنا حتى الدقيقة الأخيرة.