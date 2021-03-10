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بورتو يخسر أمام يوفنتوس ويتأهل إلى الدور التالي

بورتو
بورتو تأهل مستفيداً من فوزه 2-1 ذهاباً

بورتو يخسر أمام يوفنتوس ويتأهل إلى الدور التالي

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بورتو - د ب أ

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تأهل فريق بورتو البرتغالي إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم خسارته أمام مضيفه يوفنتوس الإيطالي 2- 3 مساء الثلاثاء في إياب دور الستة عشر.

وتقدم سيرجيو أوليفيرا بهدف لبورتو في الدقيقة 19 من ضربة جزاء ثم رد فيدريكو كييزا بهدفين ليوفنتوس في الدقيقتين 49 و63.

ولعب بورتو بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 54 بعد طرد مهدي طارمي لحصوله على إنذارين.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز بورتو بهدفين لهدف واحد وهي نفس النتيجة التي انتهى بها الوقت الأصلي لمباراة الإياب ليتم اللجوء إلى وقت إضافي على شوطين.

وخلال الوقت الإضافي أحرز سيرجيو أوليفيرا الهدف الثاني له ولبورتو في الدقيقة 115 ثم سجل الفرنسي أدريان رابيو الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 117.

وتعادل الفريقان 4 -4 في مجموع المباراتين لكن بورتو تفوق بأفضلية الهدف خارج الأرض بهدفين.

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