بيولي: طموح ميلان أكبر من الدوري الأوروبي

أكد ستيفانو بيولي مدرب ميلان أن فريقه يخطط للعودة إلى قمة الكرة الأوروبية، وذلك قبل مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي يوم الخميس.



وأسفرت قرعة دور الستة عشر للدوري الأوروبي عن مواجهة بين نادين ضمن الأكثر تتويجا في أوروبا، إذ حصدا عشرة ألقاب لدوري الأبطال والدوري الأوروبي مجتمعين.



لكن بيولي قال إن الدوري الأوروبي ليس المستوى الذي يريد ميلان التنافس فيه مستقبلا، وذلك قبل رحلة فريقه إلى أولد ترافورد.



وأضاف المدرب في مؤتمر صحفي: مدير ميلان باولو مالديني قال شيئا مشابها لوضعنا الحالي منذ فترة قليلة، إذ أنه لكي تصبح مرشحا للفوز بدوري الأبطال تحتاج للعب في البطولة عدة سنوات، هذا هو المستوى الذي نطمح اليه، لقد قدمنا بعض الأداء والنتائج الجيدة. لا يزال أمامنا طريق طويل، لكن يمكننا المضي قدما باقتناع وحماس.



ويحتل الفريقان المركز الثاني حاليا في بطولتي الدوري المحليتين، حيث يتأخر ميلان عن إنتر ميلان المتصدر بفارق ست نقاط، بينما يتأخر يونايتد بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسيعد الفائز بهذه المواجهة بين المرشحين للفوز باللقب نظرا لمستواهما على الصعيد المحلي.



وأضاف بيولي: لا أعتقد أنه نهائي مبكر لأنه يوجد العديد من الأندية الجيدة المستمرة في البطولة. لكنها مواجهة مهمة بين فريقين يتمتعان بتاريخ عريق في أوروبا. نريد العمل بشكل جيد والعودة للانتصارات في البطولات ذات المستوى المرتفع.