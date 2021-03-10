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سيتي يواجه مونشنغلادباخ في العاصمة المجرية

سيتي مونشنغلادباخ ووكر
سيتي تفوق ذهاباً بهدفين دون رد

سيتي يواجه مونشنغلادباخ في العاصمة المجرية

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بودابست - د ب أ

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الأربعاء أن المباراة التي كانت مقررة لمانشستر سيتي الإنجليزي على ملعبه أمام بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، ستقام في العاصمة المجرية بودابست، وذلك بسبب قيود السفر المفروضة في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وستقام المباراة على ملعب "بوشكاش أرينا" الذي شهد أيضا فوز مانشستر سيتي 2 - صفر في مباراة الذهاب أمام مونشنجغلادباخ.

كذلك ستجبر قيود السفر فريق ليفربول على خوض المباراة التي كانت مقررة على ملعبه أمام لايبزيغ الألماني يوم الأربعاء، في بودابست، التي شهدت أيضا فوز ليفربول 2 - صفر في مباراة الذهاب.

وتشكل بريطانيا منطقة خطر فيما يتعلق بالنسخة الأكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد، وفي حالة السفر إلى بريطانيا كان سيتعين على الفرق الألمانية الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما لدى العودة إلى ألمانيا.

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