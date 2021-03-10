صحيفة إيطالية: السعوديون يدخلون سباق الاستثمار في إنتر

كشفت صحيفة "كوريري ديلا سييرا" أن صندوق الاستثمارات العامة السعودية يعتزم شراء حصة من أسهم نادي إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي وسط منافسة من جهتين أميركية وبريطانية.

وأشارت اليومية الواقعة في مدينة ميلان إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ينافس كلاً من مجموعة "إل إل سي" الأميركية، وصندوق "بي سي بارتنرز" البريطاني على شراء حصة من النادي المملوك لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني "مجموعة سونينغ".

وتملك الشركة الصينية 68.55% من أسهم النادي الإيطالي الواقع في إقليم لومبارديا، بينما تحتفظ مجموعة "ليون روك" من هونغ كونغ بما نسبته 31.05%.

ونقلت "فوربس" عن صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية الشهيرة أن عرض الصندوق البريطاني استهدف الاستحواذ على النادي كاملاً مقابل ما يقارب 800 مليون دولار أميركي، إلا أن الشركة الصينية رفضت ذلك الشهر الماضي كون قيمة النادي تتجاوز مليار يورو، فيما عرض صندوق الاستثمارات العامة السعودي الحصول على 30% من الأسهم، وتبقى الشركة الصينية مالكة للنادي حتى نهاية الموسم الحالي الذي يقترب إنتر خلاله من الفوز ببطولة الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ ما يقارب 10 أعوام.

وانسحب صندوق الاستثمارات العامة السعودي من صفقة شراء نادي نيوكاسل الإنجليزي الصيف الماضي إثر إجراءات رابطة الدوري التي أخذت وقتاً أطول من المعتاد، بحسب بيان أصدره أواخر يوليو الماضي.

ودفع انسحاب صندوق الاستثمارات العامة من صفقة شراء نيوكاسل، مايك آشلي، مالك الأخير إلى التوجه للقضاء ضد رابطة الدوري الإنجليزي التي يراها عطلت إتمام صفقة البيع.

ويعتبر النادي الملقب بـ"النيراتزوري" البالغ عمره 113 عاماً، أحد أكبر الأندية في تاريخ إيطاليا، إذ لم يسبق له الهبوط إلى الدرجة الأدنى، وتوج بطلاً للدوري الإيطالي 18 مرة، و3 مرات ببطولة دوري أبطال أوروبا، كما أنه النادي الإيطالي الوحيد الذي حقق الثلاثية التاريخية موسم 2009-2010 عندما جمع بطولة الدوري إلى جانب كأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا رفقة المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو.