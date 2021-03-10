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غلطة سراي ينهي عقد بلهندة بسبب "الإساءة" للنادي

بلهندة
بلهندة في مباراة سابقة مع غلطة سراي

غلطة سراي ينهي عقد بلهندة بسبب "الإساءة" للنادي

متابع الغاء المتابعة

إسطنبول - د ب أ

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أنهى نادي غلطة سراي التركي تعاقده مع لاعب الوسط المغربي يونس بلهندة من طرف واحد بسبب "الإساءة لصورة النادي" و"إهانة" أعضاء بمجلس الإدارة خلال مقابلة صحفية.

ووجه بلهندة انتقادات لإدارة النادي لتجاهل سوء حالة أرضية استاد "تورك تيليكوم، معقل غلطة سراي.

وقال بلهندة إن المديرين التنفيذيين للنادي اكتفوا بمشاهدة تعثر اللاعبين على أرضية الملعب المبللة والموحلة، بحسب نسخة المقابلة التي نشرها غلطة سراي.

وأوضح غلطة سراي يوم الأربعاء أن المقابلة "سبب مقنع" لإنهاء عقده، بحسب البيان الصادر عبر حساب النادي التركي على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وسجل بلهندة (31 عاماً) 22 هدفا خلال 131 مباراة خاضها منذ انضمامه لغلطة سراي في 2017.

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