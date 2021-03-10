.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

كوسوفو تهدد بالانسحاب من مواجهة إسبانيا في تصفيات كأس العالم

منتخب كوسوفو
منتخب كوسوفو سيواجه نظيره الإسباني نهاية الشهر الجاري

كوسوفو تهدد بالانسحاب من مواجهة إسبانيا في تصفيات كأس العالم

متابع الغاء المتابعة

مدريد - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

هدد اتحاد كوسوفو لكرة القدم بالانسحاب من اللعب في ضيافة إسبانيا بتصفيات كأس العالم لكرة القدم هذا الشهر إذا لم يتم السماح برفع علمها وعزف نشيدها الوطني قبل ركلة البداية.

وإسبانيا من ضمن خمس دول أوروبية لا تعترف رسميا بكوسوفو كدولة مستقلة إلى جانب سلوفاكيا واليونان وقبرص ورومانيا.

وقالت صحيفة "ماركا" إن موقف إسبانيا من كوسوفو يعني أنه لا يمكن رفع علمي البلدين معا قبل المباراة، التي تقام في إشبيلية في 31 مارس ، وأنه لن يتم وصف الموسيقى بأنها النشيد الوطني لكوسوفو.

ورد اتحاد كوسوفو بتوجيه انتقادات حادة للاتحاد الإسباني خلال بيان بموقعه على الإنترنت يوم الثلاثاء بعدما وصف حساب المنتخب الإسباني على تويتر منافسه في تصفيات كأس العالم بأنه يمثل مقاطعة.

وزاد بيان اتحاد كوسوفو إنه يصر على عزف النشيد ورفع علم بلاده وأكد أنه "دون ذلك لن تقام المباراة".

وأكد اتحاد كوسوفو أنه سيرسل خطابا إلى الاتحاد الإسباني وسيصل بالأمر إلى الاتحاد الأوروبي "بحثا عن الحماية" من الاتحاد القاري الذي التحق به في 2016 إلى جانب "فيفا" أيضا.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الاتحاد الإسباني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

منقذة طفلة التحرش التي هزت مصر.. تكشف تفاصيل صادمة منقذة طفلة التحرش التي هزت مصر.. تكشف تفاصيل صادمة
صور.. نظارات تتيح الرؤية عبر الجدران وفي الظلام! صور.. نظارات تتيح الرؤية عبر الجدران وفي الظلام!

الأكثر قراءة

"نشرت الفيديو لفضحه".. قصة سيدة أنقذت طفلة التحرش بمصر
بالصور.. المتحرش بطفلة المعادي في قبضة الأمن المصري بالصور.. المتحرش بطفلة المعادي في قبضة الأمن المصري
تصريح مفاجئ: هاري كان دوماً ممتعاً ثم أصبح بائساً مع ميغان تصريح مفاجئ: هاري كان دوماً ممتعاً ثم أصبح بائساً مع ميغان
تكسير يد وأسنان.. معركة في السماء بين طيار ومضيف تكسير يد وأسنان.. معركة في السماء بين طيار ومضيف
والد ميغان يخرج عن صمته: اعتذرت لها 100 مرة والد ميغان يخرج عن صمته: اعتذرت لها 100 مرة
فيديو جديد.. شاهد لحظة هروب المتحرش بطفلة المعادي فيديو جديد.. شاهد لحظة هروب المتحرش بطفلة المعادي

قبل أن تذهب

اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض
اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض

اكتشف المزيد