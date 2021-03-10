كوسوفو تهدد بالانسحاب من مواجهة إسبانيا في تصفيات كأس العالم

هدد اتحاد كوسوفو لكرة القدم بالانسحاب من اللعب في ضيافة إسبانيا بتصفيات كأس العالم لكرة القدم هذا الشهر إذا لم يتم السماح برفع علمها وعزف نشيدها الوطني قبل ركلة البداية.



وإسبانيا من ضمن خمس دول أوروبية لا تعترف رسميا بكوسوفو كدولة مستقلة إلى جانب سلوفاكيا واليونان وقبرص ورومانيا.



وقالت صحيفة "ماركا" إن موقف إسبانيا من كوسوفو يعني أنه لا يمكن رفع علمي البلدين معا قبل المباراة، التي تقام في إشبيلية في 31 مارس ، وأنه لن يتم وصف الموسيقى بأنها النشيد الوطني لكوسوفو.



ورد اتحاد كوسوفو بتوجيه انتقادات حادة للاتحاد الإسباني خلال بيان بموقعه على الإنترنت يوم الثلاثاء بعدما وصف حساب المنتخب الإسباني على تويتر منافسه في تصفيات كأس العالم بأنه يمثل مقاطعة.



وزاد بيان اتحاد كوسوفو إنه يصر على عزف النشيد ورفع علم بلاده وأكد أنه "دون ذلك لن تقام المباراة".



وأكد اتحاد كوسوفو أنه سيرسل خطابا إلى الاتحاد الإسباني وسيصل بالأمر إلى الاتحاد الأوروبي "بحثا عن الحماية" من الاتحاد القاري الذي التحق به في 2016 إلى جانب "فيفا" أيضا.



ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الاتحاد الإسباني.