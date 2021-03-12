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أرتيتا يشعر بالقلق من قوة توتنهام الهجومية

أرتيتا
أرتيتا مدرب أرسنال خلال لقاء سابق

أرتيتا يشعر بالقلق من قوة توتنهام الهجومية

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لندن - رويترز

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ذكر ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن فريقه سيواجه تحديا كبيرا أمام قوة توتنهام الهجومية في قمة شمال لندن يوم الأحد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل خط هجوم توتنهام الناري الذي يتألف من هاري كين وسون هيونغ مين وجاريث بيل 34 هدفا من 46 أحرزها توتنهام في الدوري هذا الموسم ليحتل فريق المدرب جوزيه مورينيو المركز السابع برصيد 45 نقطة بعد 27 مباراة متقدما بسبع نقاط على أرسنال العاشر.

وكال أرتيتا المديح لفريق المدرب مورينيو قائلا إن توتنهام فريق منظم جدا ويشكل خطورة في الهجمات المرتدة.

وقال أرتيتا: ستكون مواجهة صعبة للغاية بسبب قوة ودقة وانسجام لاعبي توتنهام وهو ما يجعله واحدا من أفضل الفرق في أوروبا. لا يحتاجون إلى الكثير. لديهم القدرة على صناعة فرصهم الخاصة. إنه فريق مترابط في كل الخطوط لكننا نستعد جيدا للمباراة في محاولة لإيقاف خطورتهم.

ولم يحافظ أرسنال على نظافة شباكه في آخر تسع مباريات خاضها في كل المسابقات وقال أرتيتا إن الفريق يحتاج إلى التحسن دفاعيا.

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