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أنشيلوتي يعلن غياب خاميس عن إيفرتون

خاميس رودريغيز إيفرتون أنشيلوتي
خاميس رودريغيز مع مدربه أنشيلوتي

أنشيلوتي يعلن غياب خاميس عن إيفرتون

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لندن - رويترز

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كشف كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون يوم الجمعة، أن صانع اللعب جيمس رودريغيز سيغيب عن مواجهة ضيفه بيرنلي السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب الإصابة لكنه قد يعود بعد الفترة الدولية.

وقد يغيب لاعب الوسط عبد الله دوكوري لفترة تتراوح بين ثمانية وعشرة أسابيع بعد إصابته بشرخ في قدمه بينما يستمر غياب فابيان ديلف بسبب مشكلة في الأوتار.

وغاب رودريغيز، الذي سجل خمسة أهداف وصنع أربعة مع إيفرتون في الدوري هذا الموسم، عن آخر ثلاث مباريات في المسابقة.

وقال أنشيلوتي: كان يعاني من مشكلة في ربلة الساق وفي مباراتي مانشستر يونايتد وليفربول اشتكى كثيرا ولم يستطع التدرب بشكل كامل. لتجنب هذا الأمر ولمنحه أفضل فرصة للتعافي فضلت منحه راحة على الأقل لسبعة أو عشرة أو 15 يوما. نأمل في منحه أفضل فرصة للتحسن لمساعدته على اللعب بثبات أكبر في المستوى.

وعاد يري مينا وشيموس كولمان إلى التدريبات ويقتربان من المشاركة لكن هناك شكوك بشأن جيلفي سيجوردسون بعد إصابته في الكاحل في الهزيمة 2-صفر أمام تشيلسي يوم الاثنين.

ويحتل إيفرتون المركز السادس برصيد 46 نقطة من 27 مباراة بينما يحتل بيرنلي المركز 15 برصيد 30 نقطة بعد 28 مباراة.

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