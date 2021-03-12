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إنتر يعلن خضوع فيدال لجراحة في الركبة

فيدال
فيدال لاعب إنتر ميلان

إنتر يعلن خضوع فيدال لجراحة في الركبة

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مدريد - د ب أ

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أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم يوم الجمعة خضوع لاعب خط وسطه أرتورو فيدال لعملية جراحية في الركبة في مستشفى بالقرب من ميلان.

وأوضح النادي في بيان نشره بموقعه على الإنترنت، أن فيدال خضع لعملية جراحية بالمنظار في الركبة اليسرى في معهد هيومانيتاس في روزانو.

وأضاف: تمت العملية بنجاح. وسيغادر اللاعب المستشفى في وقت لاحق على أن يبدأ مرحلة إعادة التأهيل في الأيام القليلة المقبلة.

ولم يحدد إنتر ميلان الفترة المتوقعة لتعافي فيدال، لكن تردد أنها ستستمر نحو شهر.

وكان اللاعب التشيلي الدولي البالغ من العمر "33 عاما" انتقل من برشلونة الإسباني إلى إنتر ميلان في سبتمبر الماضي.

وتوج فيدال بلقب الدوري الإيطالي أربع مرات خلال أربعة مواسم قضاها مع يوفنتوس قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ الألماني في عام 2016 .

وتوج فيدال مع بايرن بلقب الدوري الألماني في ثلاثة مواسم متتالية، ثم توج مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني في 2019 .

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