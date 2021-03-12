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باريس سان جيرمان: نحن مهتمون بميسي

دي ماريا وميسي بعد نهاية المباراة الأخيرة لباريس سان جيرمان وبرشلونة

باريس سان جيرمان: نحن مهتمون بميسي

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العربية. نت

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أكد ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي، اهتمام ناديه بالنجم ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني، والذي ينتهي عقده في الصيف المقبل.

وقال ليوناردو في تصريحات لقناة "أر إم سي سبورت" الفرنسية يوم الجمعة: ينتظر باريس سان جيرمان القرار الذي سيتخذه ميسي، إننا منتبهون لكل ما يحدث، لكن لا يوجد شيء حتى الآن.

وأضاف: نركز حاليا على تجديد عقود اللاعبين الذين لدينا، لا شيء بخصوص التعاقد مع لاعبين جدد، نحن ملزمون أيضا بقياس النتائج الاقتصادية في الموسم الحالي، ونحاول التوصل إلى اتفاق مع نيمار ومبابي بشأن التجديد، نحن نتحرك وسنرى ما يحدث.

وبخصوص قضية تجديد عقد مبابي التي تبدو معقدة، ذكر ليوناردو: لديه عقد مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2022، هذا هو الواقع.

وسئل ليوناردو أيضا عن اهتمام محتمل بكريستيانو رونالدو، وعلق قائلا: جميع اللاعبين الكبار مرتبطون بباريس سان جيرمان، هذا شيء يجب تقديره، نحن دائما في وضع يسمح لنا بالتحدث مع اللاعبين الكبار الذين يرغبون في القدوم، لكن ليست لدينا مفاوضات جارية بشأن أي لاعب جديد.

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