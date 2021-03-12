راموس: ميسي يستطيع البقاء معي بالمنزل في حالة واحدة

تلقى ليونيل ميسي عرضا مفاجئا يوم الخميس للبقاء في منزل سيرجيو راموس قائد ريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقال مدافع ريال مدريد، إنه إذا قرر مهاجم برشلونة الرحيل عن كامب نو إلى برنابيو عندما ينتهي عقده هذا الموسم فيستطيع البقاء في منزله إلى أن يعثر على منزل.

وأجاب راموس عند سؤاله في برنامج في تطبيق (تويتش) عن مدى ترحيب ريال مدريد بميسي : بالتأكيد، بنسبة مئة في المئة. يستطيع البقاء معي في المنزل في أسبوعه الأول أو أكثر. سيشعر براحة وسأكون سعيدا بفعل ذلك.

وتابع: نحن جماهير ريال مدريد عانينا من أفضل فترات ميسي بوجوده في فريق منافس لذا فعدم مواجهته كل أسبوع سيكون أمرا رائعا ووجوده معنا سيساعدنا ونستمتع بنجاح أكبر. سأكون ساذجا لو قلت عكس ذلك.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد في الصيف المقبل، وأوضح أنه إذا رحل عن الفريق فلن يريد الانضمام إلى برشلونة.

وأضاف: بالتأكيد لا توجد فرصة ذلك. أحب خوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد، قابلته من قبل واعجبت بشخصيته. لكن في الوقت ذاته لا أعتقد أن تشافي أو بويول أو حتى ميسي سينضمون إلى ريال مدريد، الأمر ذاته على الجانب الآخر ولا يوجد من سيلعب منا في صفوف برشلونة على الإطلاق. هذه أشياء لا تُشترى بالمال.