زيدان غير واثق من بقاء راموس.. ويعلق على عودة رونالدو

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يوم الجمعة، إنه غير متأكد من مستقبل القائد سيرجيو راموس مع الفريق بعد تكهنات عن خطوة المدافع التالية.

وأكد راموس خلال العديد من المقابلات يوم الخميس رغبته في الاستمرار مع النادي بعد انتهاء عقده هذا الصيف بعد أن ربطته تقارير وسائل إعلام إسبانية باحتمال الرحيل عن النادي.

لكن زيدان قال إنه لا يستطيع التكهن بمستقبل اللاعب الذي كان من أعمدة دفاع ريال مدريد منذ انتقاله من إشبيلية في 2005 وفاز بخمسة ألقاب للدوري الإسباني وأربعة ألقاب لدوري الأبطال.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي قبل مواجهة إلتشي مطلع الأسبوع : بصراحة لا أستطيع التنبؤ بما سيحدث له. نرغب في استمراره فهو لاعب مهم دائما للفريق وأريده أن يبقى. هذا ما يمكنني قوله كمدرب.

وعاد راموس، الذي غاب عن المباريات منذ يناير كانون الثاني بعد الخضوع لجراحة في الركبة، إلى التدريبات الكاملة مع الفريق اليوم الجمعة ويقترب مع إيدن هازارد من الظهور أمام إلتشي السبت.

وسيستمر غياب ألفارو أودريوزولا وداني كارفاخال وماريانو دياز بسبب الإصابة.

ورفض المدرب الفرنسي التعليق باستفاضة على شائعات عن احتمال عودة كريستيانو رونالدو إلى برنابيو بعد خروجه مع يوفنتوس من دور الستة عشر لدوري الأبطال أمام بورتو هذا الأسبوع.

وقال زيدان: الكل يعرف ما يمثله كريستيانو رونالدو لريال مدريد. كل ما فعله وحققه هنا كان رائعا. لكنه يلعب في يوفنتوس حاليا ولا يمكنني قول المزيد. ثارت الكثير من التكهنات لكن يجب أن نتحلى بالاحترام للاعب وناديه.

ويتأخر ريال مدريد بثماني نقاط عن أتلتيكو متصدر الدوري.