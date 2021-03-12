غوارديولا يخطف جائزة مدرب الشهر في إنجلترا

منحت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ولاعب وسط فريقه إيلكاي غاندوغان جائزتي أفضل مدرب وأفضل لاعب في البطولة على الترتيب في فبراير الماضي، ليتوجا بذلك باللقب للشهر الثاني على التوالي.



وفاز فريق غوارديولا بجميع المباريات الست التي خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز في فبراير ليعزز انفراده بالصدارة ويواصل مسيرته مقترباً من اللقب قبل آخر تسع جولات من الموسم.



وأحرز غاندوغان الذي أصبح أول لاعب في سيتي يحزر الجائزة في شهرين متتاليين أربعة أهداف وهيأ هدفا آخر في خمس مباريات خاضها في الشهر الماضي.



وينفرد سيتي بصدارة الترتيب برصيد 68 نقطة من 29 مباراة وسيحل ضيفا على فولهام اللندني المتعثر السبت.