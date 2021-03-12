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فليك عن إمكانية خلافة لوف: هذا ليس وقت التكهن بمستقبلي

فليك بايرن لاتسيو
فليك مدرب بايرن ميونخ

فليك عن إمكانية خلافة لوف: هذا ليس وقت التكهن بمستقبلي

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ميونخ - د ب أ

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أكد هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، على تركيزه التام مع فريقه الحالي، لكن لم يرفض بشكل قاطع مسألة خلافة يواخيم لوف في المنتخب الألماني لكرة القدم.

وقال فليك في مؤتمر صحافي، يوم الجمعة: لدي عقد يمتد حتى عام 2023، وأريد أن أكون ناجحا وأفوز بالكثير من الألقاب مع بايرن ميونخ، وهذا ليس وقت التكهن بمستقبلي.

وكان لوف قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي رحيله عن المنتخب الألماني الذي يرتبط معه بعقد حتى عام 2022، عقب نهاية بطولة أمم أوروبا المقبلة، وذلك عقب 15 عاما تولى فيها مسؤولية الفريق.

وينظر إلى فليك على أنه المرشح الأوفر حظا لخلافة لوف في هذا المنصب، كما أنه كان مساعدا له منذ عام 2006 وحتى نهائيات كأس العالم 2014، كما عمل كمدير رياضي بالاتحاد الألماني لكرة القدم، وأصبح مديرا فنيا لبايرن ميونخ في نوفمبر 2019، حيث توج بستة ألقاب مع الفريق.

وأضاف: لدي فريق رائع وفي أفضل مستوياته حاليا، في الوقت الحالي أنا مستمتع كثيرا.

لكن فليك لم يشر إلى رفضه التام لتولى منصب المدير الفني للمنتخب الألماني، مثلما كان الأمر بالنسبة لكل من يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أو جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق لايبزيغ.

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