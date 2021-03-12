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لاتسيو يهزم كروتوني في الدوري الإيطالي

من لقاء لاتسيو وكروتوني

لاتسيو يهزم كروتوني في الدوري الإيطالي

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روما - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

تغلب لاتسيو على ضيفه كروتوني 3 - 2، يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم لاتسيو عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 14، قبل أن يسجل سيمون نوانكو هدف التعادل لكروتوني في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 39 سجل لويس ألبيرتو الهدف الثاني للاتسيو في الدقيقة 39، قبل أن يدرك نوانكو التعادل لكروتوني مجددا من ضربة جزاء في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 84 أضاف فيليبي كايسيدو الهدف الثالث للاتسيو.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 46 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد كروتوني عند 15 نقطة في المركز العشرين والأخير.

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