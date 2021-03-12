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للمرة الثانية توالياً.. غاندوغان لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

غاندوغان مع جائزة لاعب الشهر

للمرة الثانية توالياً.. غاندوغان لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

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لندن - رويترز

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اختير الألماني إيلكاي غاندوغان لاعب وسط مانشستر سيتي صاحب الصدارة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم خلال فبراير الماضي، ليصبح أول لاعب في فريقه يفوز بالجائزة في شهرين متتاليين.

وأحرز غاندوغان أربعة أهداف وهيأ هدفا في خمس مباريات، بينما فاز فريقه الذي يدربه الإسباني المخضرم بيب غوارديولا في جميع المباريات الست، التي خاضها في الدوري ليواصل مسيرته منفردا وبكل جدارة بصدارة الترتيب قبل آخر تسع جولات من الموسم.

وبعد التتويج قال غاندوغان (30 عاما): أنا فخور للغاية بفوزي بالجائزة مرة ثانية لكن فخري الأكبر ينبع من كوني جزءا من هذا الفريق الرائع.

وأضاف: أتمنى أن يتسنى لنا الاستمرار بهذا الشكل لأن الفوز بالألقاب هو ما يهم في نهاية المطاف. أعرف أن جميع من في الفريق يرغبون في تحقيق ذلك وسنعمل من أجل ذلك بكل جدية من الآن وحتى نهاية الموسم.

وينفرد سيتي بصدارة الترتيب برصيد 68 نقطة من 29 مباراة وسيحل ضيفا على فولهام اللندني المتعثر السبت.

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