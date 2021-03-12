ملياردير يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الملياردير باتريس موتسيبي القادم من جنوب إفريقيا رئيسا له، خلال جمعيته العمومية في العاصمة المغربية الرباط يوم الجمعة.

ويتولى موتسيبي (59 عاما) رئاسة الاتحاد الإفريقي للعبة الشعبية خلفا لسلفه أحمد أحمد، وهو من مدغشقر والذي انتخب للمنصب قبل أربعة أعوام قبل إيقافه في نوفمبر الماضي بناء على تهم بالفساد.

وبهذا أصبح موتسيبي ثامن رئيس للاتحاد الإفريقي طوال تاريخه الممتد على مدار 64 عاما.

وجاء انتخاب موتسيبي في إطار صفقة توسط فيها جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) قبل أسبوع من موعد الانتخابات وتضمنت أيضا تعيين اثنين من منافسي موتسيبي الثلاثة على المنصب نوابا للرئيس.

وموتسيبي هو صهر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا وواحد من أثرياء القارة السمراء.

وسعى أحمد للترشح لولاية ثانية عندما تقدم بطعن ضد الإيقاف إلى محكمة التحكيم الرياضية لكن المحكمة رفضت إلغاء العقوبة الاثنين الماضي لتتبخر آماله في الترشح من جديد.

وكشفت سجلات الاتحاد الإفريقي عن عجز مالي بقيمة 10 مليارات دولار ووجت إليه توصيات بالحد من النفقات والمصروفات حتى لا تتفاقم المشكلة.