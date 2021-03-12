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مورينيو متخوف من إصابة هاري كين قبل ديربي لندن

مورينيو
مورينيو خلال مباراة فريقه أمام دينامو زغرب يوم الخميس

مورينيو متخوف من إصابة هاري كين قبل ديربي لندن

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لندن - رويترز

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قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير، إنه واثق من مشاركة هاري كين في مواجهة أرسنال في الدوري يوم الأحد بعد تعرضه لإصابة خلال الفوز على دينامو زغرب في الدوري الأوروبي لكرة القدم الخميس.

وأحرز مهاجم إنجلترا هدفي الفوز 2-صفر ليرفع رصيده إلى 26 هدفا هذا الموسم لكنه خرج قرب النهاية ووضع الثلج على ركبته.

وأجاب مورينيو عند سؤاله عن مدى إمكانية مشاركة كين في المباراة الحاسمة لآمال توتنهام في المنافسة على المربع الذهبي: أتمنى ذلك، وأعتقد أن هذا سيحدث. إنها مباراة مهمة. أعتقد أن إصابة قوية فقط هي ما ستمنعه من المشاركة، ولا أعتقد أن هذا حدث. لكننا سنرى يوم الجمعة. أتمنى أن يكون بحالة جيدة.

وهز كين الشباك مرة في كل شوط قبل مواجهة الإياب في دور الستة عشر في كرواتيا الأسبوع المقبل وحذر مورينيو فريقه من أن صعوده لم يتأكد بعد.

وقال المدرب البرتغالي: دينامو دافع بشكل جيد، عندما كانت النتيجة 1-صفر في الشوط الثاني واصل محاولاته للإبقاء على هذا الفارق لذا تراجع للدفاع وقام بذلك بشكل جيد. الأمور ليست سهلة. كان يمكن أن تكون النتيجة أكبر. كان يمكن تسجيل هدف ثالث لكن لم يكن من المقدر أن يحدث ذلك.

وأضاف: الفوز 2-صفر على ملعبنا نتيجة إيجابية لكننا لم نحسم التأهل والمواجهة ما زالت مفتوحة.

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