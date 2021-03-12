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"فيفا" يمنح موسيالا الضوء الأخضر للمشاركة مع ألمانيا

موسيالا لاعب بايرن ميونخ في لقاء سابق للفريق

"فيفا" يمنح موسيالا الضوء الأخضر للمشاركة مع ألمانيا

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برلين - د ب أ

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حصل جمال موسيالا، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، يوم الجمعة، على إذن رسمي من جانب الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) للمشاركة مع المنتخب الألماني.

وكان موسيالا المولود في ألمانيا، انتقل إلى إنجلترا في صباه ولعب لكل من ألمانيا وإنجلترا على مستوى منتخبات الفئات العمرية، وكان آخرها منتخب إنجلترا للشباب (تحت 21 عاما).

وتحتم على موسيالا "18 عاما" حسم قراره بشأن المشاركة على مستوى المنتخب الأول وهو ما لا يمكن التحول فيه مستقبلا في حالة المشاركة مع منتخب أحد البلدين.

واختار موسيالا اللعب للمنتخب الألماني، ويتوقع أن يستدعيه المدير الفني يواخيم لوف ضمن قائمة المنتخب للمباريات المقبلة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

ووقع موسيالا مؤخرا عقدا احترافيا مع بايرن ميونخ يستمر حتى عام 2026.

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