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الشاب أوديغارد يصبح قائداً لمنتخب النرويج

أوديغارد
مارتن يبلغ من العمر 22 عاماً

الشاب أوديغارد يصبح قائداً لمنتخب النرويج

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أوسلو - رويترز

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يستعد مارتن أوديغارد لاعب أرسنال لقيادة منتخب النرويج الأول لكرة القدم الذي يغلب عليه الطابع الشبابي والسعي للوصول لنهائيات البطولات الكبرى بعد أن منحه المدرب ستيل سولباكن شارة القيادة رغم أنه واحد من أصغر اللاعبين سنا في الفريق.

وآخر مرة وصلت فيها النرويج لنهائيات بطولة كبرى كان أوديغارد عمره عام ونصف، وكان ذلك في بطولة أوروبا 2000 في هولندا وبلجيكا عندما ودعت المنافسة من دور المجموعات، لكن الأوضاع ربما تتغير الآن في ظل وجود المهاجم المتألق إرلينغ هالاند لاعب بروسيا دورتموند الألماني مع الفريق.

وقال أوديغارد للصحافيين بينما يستعد للقاء أرسنال مع الجار اللندني توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد: لدينا إرلينغ وكثيرون آخرون ومن ثم فإن الأمر يتعلق بالاستفادة بما لدينا.

وأحرز هالاند (20 عاما) 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم متفوقا بفارق أربعة أهداف على الفرنسي كيليان مبابي الفائز بكأس العالم.

وأضاف أوديغارد: عندما يكون لدينا لاعب مثل إرلينغ فإن علينا الاستفادة منه بأكبر قدر ممكن. هذا إلى جانب وجود 10 لاعبين آخرين في الملعب وهؤلاء سيلعبون. في رأيي نحن نملك فريقا جيدا للغاية يضم تشكيلة طيبة تجمع بين أصحاب الخبرة وهؤلاء الأصغر سنا، وهذا يعني الاستمرار في البناء على ما قمنا به خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أوديغارد أن توليه قيادة المنتخب لن يكون له تأثير سلبي على مستوى أدائه لأنه معتاد على التعامل مع وسائل الإعلام منذ مدة طويلة.

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