.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بالاس يهزم وست بروميتش ويؤزم موقفه

كريستال بالاس وست بروميتش
ميليفويفيتش أحرز هدف المباراة الوحيد

بالاس يهزم وست بروميتش ويؤزم موقفه

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تلقت آمال وست بروميتش ألبيون في تجنب الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لطمة قوية اليوم السبت عندما خسر 1-صفر أمام مضيفه كريستال بالاس بعد أن سجل لوكا ميليفويفيتش من ركلة جزاء في الشوط الأول.

وهز قائد بالاس الشباك من علامة الجزاء في الدقيقة 37 بعد لمسة يد من المدافع وست بروميتش دارنل فورلونغ داخل المنطقة عقب مراجعة من حكم الفيديو المساعد.

وصنع وست بروميتش العديد من الفرص، واقترب لاعبا الوسط كونور جالاغر وماتيوس بيريرا من التسجيل لكنهما لم ينجحا في هز الشباك.

ورفع الانتصار رصيد بالاس إلى 37 نقطة من 29 مباراة في المركز 11، بينما بقي وست بروميتش صاحب المركز قبل الأخير متأخرا بثماني نقاط عن منطقة الأمان ولديه 18 نقطة قبل تسع جولات على نهاية الموسم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

بدقة 94%.. أداة جديدة تكتشف التزييف العميق بدقة 94%.. أداة جديدة تكتشف التزييف العميق
3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟ 3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟

الأكثر قراءة

مصرية توثق جريمة تحرش بفيديو.. والشرطة تكشف مفاجأة مصرية توثق جريمة تحرش بفيديو.. والشرطة تكشف مفاجأة
آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير
3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟ 3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟
محمد رمضان يرد على عمرو أديب بفيديو ساخر.. وخرزة زرقاء محمد رمضان يرد على عمرو أديب بفيديو ساخر.. وخرزة زرقاء
هزة عنيفة بسوق العملات الرقمية... ماذا يحدث لـ هزة عنيفة بسوق العملات الرقمية... ماذا يحدث لـ "بيتكوين"؟
سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان

قبل أن تذهب

هل يخرج البرنامج النووي الإيراني عن السيطرة؟
هل يخرج البرنامج النووي الإيراني عن السيطرة؟

اكتشف المزيد