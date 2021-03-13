بالاس يهزم وست بروميتش ويؤزم موقفه

تلقت آمال وست بروميتش ألبيون في تجنب الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لطمة قوية اليوم السبت عندما خسر 1-صفر أمام مضيفه كريستال بالاس بعد أن سجل لوكا ميليفويفيتش من ركلة جزاء في الشوط الأول.

وهز قائد بالاس الشباك من علامة الجزاء في الدقيقة 37 بعد لمسة يد من المدافع وست بروميتش دارنل فورلونغ داخل المنطقة عقب مراجعة من حكم الفيديو المساعد.

وصنع وست بروميتش العديد من الفرص، واقترب لاعبا الوسط كونور جالاغر وماتيوس بيريرا من التسجيل لكنهما لم ينجحا في هز الشباك.

ورفع الانتصار رصيد بالاس إلى 37 نقطة من 29 مباراة في المركز 11، بينما بقي وست بروميتش صاحب المركز قبل الأخير متأخرا بثماني نقاط عن منطقة الأمان ولديه 18 نقطة قبل تسع جولات على نهاية الموسم.