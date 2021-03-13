بوكيتينو: نيمار اقترب من العودة

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي يوم السبت عن اقتراب لاعبه البرازيلي نيمار من العودة للمشاركة في مباريات الفريق بعد التعافي من الإصابة التي عانى منها اللاعب في الفترة الماضية.

ولدى سؤاله عن موعد عودة نيمار بعد التعافي من الإصابة ، أوضح المدرب الأرجنتيني : أعتقد أنني قلت إنه كانت هناك فرصة لعودته من خلال مباراة برشلونة.



وخلال المؤتمر الصحفي لفريقه قبل المباراة، واجه بوكيتينو عدة استفسارات عن مستوى أداء لاعبيه خلال مباراة الإياب أمام برشلونة والتي تصدى فيها الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى سان جيرمان لعدة كرات خطيرة وضربة جزاء سددها الأرجنتيني ليونيل ميسي ما ساعد سان جيرمان على الخروج من المباراة بنتيجة التعادل 1 - 1، وطالب بوكيتينو المنتقدين باحترام فوز الفريق على برشلونة الإسباني في دور الستة عشر لدوري الأبطال الأوروبي، وكانت رغبته هي أن يرى مزيدا من الإعجاب بالنتيجة بدلا من الانتقادات الموجهة لأداء اللاعبين في مباراة الإياب.