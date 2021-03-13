بيرلو: الشائعات حول رونالدو "طبيعية"

اعتبر أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس، أن شائعات رحيل كريستيانو رونالدو عن النادي كانت متوقعة بعد خروج بطل إيطاليا من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام بورتو يوم الثلاثاء.

ووُجهت انتقادات لرونالدو بعد أدائه المخيب عقب خروج الفريق بقاعدة فارق الأهداف خارج الملعب من دور الستة عشر للعام الثاني على التوالي.

وكان بلوغ دور الثمانية بدوري الأبطال في 2018-2019 هو أفضل ما حققه يوفنتوس منذ ضم رونالدو مقابل 100 مليون يورو في 2018، وأدى الخروج المبكر هذا العام إلى تكهن وسائل إعلام إسبانية باحتمال عودة المهاجم البرتغالي إلى فريقه السابق ريال مدريد.

وأبلغ بيرلو مؤتمرا صحفيا :هذا طبيعي لأنه حزين بعد ما حدث في تلك الليلة، مثل بقية الفريق، من الطبيعي أن تظهر الشائعات. إنه أهم لاعب في كرة القدم ودائما يدور الحديث حوله. لكن دعونا نذكر أنفسنا أنه قام بعمل جيد طيلة الوقت، وأحرز نحو 90 هدفا مع يوفنتوس، وأظهر قيمته، عدم التسجيل في مباراة أمر يمكن حدوثه، مثلما يمكن حدوثه للآخرين. لكن هناكالمزيد من الضجة حوله.

ونال يوفنتوس لقب الدوري في آخر تسعة مواسم، لكن هيمنته على المحك هذا الموسم إذ يحتل المركز الثالث متأخرا بعشر نقاط عن إنتر ميلان المتصدر ويملك حامل اللقب مباراة مؤجلة.

ويحل فريق المدرب بيرلو ضيفا على كالياري المتعثر في الدوري الأحد حيث يريد تجاوز خيبة الأمل أمام بورتو. كما بلغ الفريق نهائي كأس إيطاليا وسيواجه أتلانتا في 19 مايو.

وقال بيرلو: مررت بمثل هذه اللحظات في مسيرتي لأنني فزت بالكثير وخسرت الكثير، أحاول دائما البدء بحماس كبير رغم خيبة الأمل الكبيرة. سنكرر ذلك يوم الأحد لأننا في مارس وما زالت هناك 13 مباراة في الدوري بالإضافة إلى نهائي كأس إيطاليا.