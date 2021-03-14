أنشيلوتي "يتحسر" بعد سقوط جديد لإيفرتون على أرضه

تحسر كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون مرة أخرى على إهدار ناديه فرصة لتعزيز موقعه في المنافسة على إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضمن فرق المربع الذهبي بعد سابع خسارة على أرضه هذا الموسم.

وكان بوسع إيفرتون أن يجتاز وست هام يونايتد ويصبح خامسا بفارق نقطتين عن تشيلسي رابع الترتيب، مع امتلاك مباراة واحدة مؤجلة، إذا فاز على بيرنلي لكنه خسر 2-1 بعد أداء متواضع.

وتقدم بيرنلي بشكل مستحق بهدفين عن طريق كريس وود ودوايت ماكنيل قبل أن يقلص دومينيك كالفرت-لوين الفارق قبل الاستراحة.

وقال أنشيلوتي: بدأنا بشكل سيء وارتكبنا الأخطاء وعوقبنا، هذا إحباط كبير لكن لا يمكن أن نيأس. تتبقى عشر مباريات وسنقاتل حتى النهاية.

وحصد إيفرتون 29 نقطة خارج أرضه مقابل 17 نقطة فقط في غوديسون بارك، ووجد أنشيلوتي صعوبة في تفسير ذلك.

وأتبع أنشيلوتي: من الصعب شرح ذلك. فزنا في الكثير من المباريات خارج أرضنا لكن نتائجنا على أرضنا ليست جيدة. نحن لا نزال في الصراع بسبب نتائجنا خارج أرضنا لكن يجب أن نتحسن على ملعبنا، هذه الهزيمة مضرة لكن الدوري الإنجليزي يشهد تنافسية ومن الصعب الفوز بالمباريات. أدى بيرنلي بشكل رائع.

وتعرض إيفرتون لضربة عندما أصيب الحارس الأساسي جوردان بيكفورد واضطر للخروج من الملعب قبل الاستراحة، ويعتقد أنشيلوتي أن بيكفورد تعرض لإصابة في أحد ضلوعه وهي إصابة أبعدته عن الملاعب في وقت سابق هذا الموسم.