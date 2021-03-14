برايتون يهزم ساوثهامبتون ويبتعد عن مناطق الهبوط

فاز برايتون على مضيفه ساوثهامبتون 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم برايتون بهدف سجله لويس دينك في الدقيقة 16 وتعادل ساوثهامبتون عن طريق تشي أدامز في الدقيقة 27 قبل أن يسجل لياندرو تروسارد هدف الفوز لبرايتون في الدقيقة 56.

ورفع برايتون رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس عشر، محققا أول انتصار له بعد تعادلين وثلاثة هزائم في الدوري، فيما توقف رصيد ساوثهامبتون عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر، متلقيا هزيمته الثانية على التوالي في الدوري.