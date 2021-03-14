جيرارد يطالب جماهير رينجرز بعدم التوجه إلى ملعب سيلتك

طالب ستيفن جيرارد مدرب رينجرز بطل دوري أسكتلندا الممتاز لكرة القدم مشجعي فريقه بعدم التوجه إلى ملعب المنافس الأكبر سيلتك في مباراة الفريقين المحلية التي ستقام في ملعب باركهيد يوم الأحد المقبل.

واحتشد الآلاف من مشجعي رينجرز في استاد النادي ومقر تدريباته في غلاسكو في انتهاك لقواعد العزل العام وسط جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" للاحتفال بالتتويج باللقب 55 في الدوري عقب تعادل الغريم سيلتك بدون أهداف مع دندي يونايتد الأحد الماضي.

ونتيجة لذلك اعتقلت الشرطة الأسكتلندية 28 مشجعا وفرضت غرامات مالية على آخرين بسبب الاحتفالات الجامحة بتتويج رينجرز بأول لقب للدوري الأسكتلندي الممتاز خلال عشر سنوات.

وقال جيرارد في رسالة عبر موقع النادي على الإنترنت: يشرفني أن أكون مدربا لهذا النادي العظيم لكرة القدم وهذا يفرض مسؤولية كبيرة، أعتقد أنه يتعين علينا التحلي بمسؤولية جماعية احتراما لاسم هذه المؤسسة العريقة التي يمتد تاريخها على مدار 150 عاما والتي تمثل أكثر كثيرا من 11 لاعبا على أرض الملعب.

وأضاف المدرب : اللاعبون لا يرغبون سوى في سماع هتافات وتشجيع الجمهور في الملعب.. لكن بكل أسف فإنه لا يمكن لكم حاليا التواجد في الملعب معنا. لا يمكنكم مرافقتنا إلى ملعب باركهيد.