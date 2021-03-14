.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رأسية لاوتارو تنقذ إنتر من فخ تورينو

لاوتارو إنتر
لوتارو سجل هدف الفوز المتأخر

رأسية لاوتارو تنقذ إنتر من فخ تورينو

متابع الغاء المتابعة

روما - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

اجتاز إنتر إحدى العقبات الهامة في حملته الناجحة نحو استعادة لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، الغائب عن خزائنه منذ 11 عاما، عقب فوزه الثمين والصعب 2 - 1 على مضيفه تورينو اليوم الأحد في المرحلة السابعة والعشرين للمسابقة، وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز بولونيا على ضيفه سامبدوريا 3 - 1، وبارما على ضيفه روما 2 - صفر.

وعزز إنتر على صدارته البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 65 نقطة، بفارق تسع نقاط أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود ميلان، الذي يستضيف نابولي في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها، في حين توقف رصيد تورينو عند 20 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع). عجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، قبل أن يفتتح البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل لإنتر في الدقيقة 62 من ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى 19 هدفا في البطولة هذا الموسم، في المركز الثاني بترتيب الهدافين، بفارق هدف وحيد خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو (المتصدر)، نجم يوفنتوس. ولم يهنأ إنتر بتقدمه كثيرا، بعدما أحرز أنتونيو سانابريا هدف التعادل لتورينو في الدقيقة 70، الذي أثار بعضا من الجدل. ومنح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز النقاط الثلاث لإنتر، بعدما سجل هدف الفوز الثمين في الدقيقة 85، ليقود الفريق الملقب بـ(الأفاعي) لتحقيق انتصاره الثامن على التوالي في المسابقة.

وتمسك بارما بآماله في البقاء بالمسابقة، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 - صفر على ضيفه روما. رغم الفوز، بقي بارما، الذي حقق انتصاره الثالث في البطولة خلال الموسم الحالي والأول منذ ثلاثة أشهر ونصف الشهر تقريبا، في المركز قبل الأخير برصيد 19 نقطة. في المقابل، تجمد رصيد روما، الذي تلقى خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم، عند 50 نقطة، مهدرا فرصة التقدم للمراكز الأربعة الأولى في ترتيب المسابقة المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم. افتتح الروماني فالينتين ميهايلا التسجيل لبارما مبكرا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يحرز البرازيلي هيرناني الهدف الثاني في الدقيقة 55 من ركلة جزاء. ويرجع آخر فوز لبارما في المسابقة قبل لقاء اليوم إلى 30 نوفمبر الماضي، حينما تغلب 2 - 1 على مضيفه جنوى في المرحلة التاسعة للبطولة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

بالتفاصيل والصور.. سيف العقوبات فوق حرس الأسد ويد زوجته بالتفاصيل والصور.. سيف العقوبات فوق حرس الأسد ويد زوجته
زلة لسان قاتلة.. نائب الدبيبة يقسم على احترام ثورة القذافي! زلة لسان قاتلة.. نائب الدبيبة يقسم على احترام ثورة القذافي!

الأكثر قراءة

صدمة في الرياض.. كلاب تنهش طفلة أمام عيني والدتها صدمة في الرياض.. كلاب تنهش طفلة أمام عيني والدتها
حاولوا تعريتها لتصويرها.. مفاجآت بانتحار شابة مصرية حاولوا تعريتها لتصويرها.. مفاجآت بانتحار شابة مصرية
آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير
إلى المقيمين بالسعودية.. لا حاجة لحمل الإقامة الورقية لهذا السبب إلى المقيمين بالسعودية.. لا حاجة لحمل الإقامة الورقية لهذا السبب
سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان
شاهد عروس داعش.. تغير جذري ضرب شميمة! شاهد عروس داعش.. تغير جذري ضرب شميمة!

قبل أن تذهب

ماذا فعلت 10 سنوات من الحرب في السوريين؟
ماذا فعلت 10 سنوات من الحرب في السوريين؟

اكتشف المزيد