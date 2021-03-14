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غرناطة يلحق بسوسييداد الخسارة الأولى منذ 8 مباريات

سوسييداد غرناطة
سوسييداد بقي في المركز الخامس

غرناطة يلحق بسوسييداد الخسارة الأولى منذ 8 مباريات

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مدريد - د ب أ

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عرقل غرناطة انطلاقة ريال سوسييداد الناجحة في الدوري الإسباني لكرة القدم بالتغلب عليه 1- صفر يوم الأحد في المرحلة الـ27 من المسابقة والتي شهدت أيضا تعادل سلتا فيغو مع أتلتيك بلباو سلبيا.

ورفع غرناطة رصيده إلى 36 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن ، وتجمد رصيد سوسييداد عند 45 نقطة في المركز الخامس حيث مني الفريق بالهزيمة الأولى في آخر ثماني مباريات خاضها بالمسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل جيرمان سانشيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52.

وسقط سلتا فيغو في فخ التعادل السلبي مع أتلتيك بلباو ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف فقط أمام بلباو.

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