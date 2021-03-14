كلوب يستبعد مشاركة فان ديك في بطولة أوروبا

استبعد يورغن كلوب مدرب ليفربول مشاركة مدافعيه فيرجيل فان ديك وجو غوميز في بطولة أوروبا لكرة القدم المقرر إقامتها في يونيو ويوليو بسبب عدم الجاهزية.

وأصيب فان ديك مدافع هولندا في ركبته بعد خطأ عنيف من جوردان بيكفورد حارس إيفرتون في أكتوبر واحتاج إلى جراحة، بينما خضع غوميز لجراحة بعد إصابته خلال المران مع منتخب إنجلترا.

وقال كلوب إن حامل لقب الدوري الإنجليزي يأمل في عودة هذا الثنائي بشكل كامل إلى المران خلال فترة الإعداد لموسم 2021-2022 لكنه لا يتوقع جاهزية اللاعبين للمشاركة في بطولة أوروبا المقرر إقامتها خلال الفترة 11 يونيو -11 يوليو.

وزاد كلوب للصحفيين: هذا ليس قراري لكن المعلومات المتوفرة لدي في الوقت الحالي تقول إنه من غير المرجح مشاركتهما، نأمل أن يكون بوسعهما بدء فترةالإعداد للموسم الجديد.

وعانى ليفربول بسبب إصابة العديد من لاعبي الدفاع هذا الموسم، حيث يغيب أيضا جويل ماتيب حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الكاحل.

ويلعب ليفربول، ثامن الترتيب برصيد 43 نقطة، في ضيافة وولفرهامبتون واندرارز يوم الاثنين.