كومان يركز على "الأخير".. ويشيد بمسيرة ميسي

يرى رونالد كومان مدرب برشلونة فريقه يشعر بالدافعية والحماس بالتطور الذي يشهده ولا ينشغل بتعثر منافسيه على اللقب، حيث يسعى للفوز على ضيفه هويسكا يوم الاثنين لتضييق الفارق مع أتلتيكو مدريد المتصدر إلى أربع نقاط.

وتعادل أتلتيكو سلبيا مع مضيفه خيتافي يوم السبت وفقد 11 نقطة في آخر ثماني مباريات بينما فاز برشلونة في سبع من آخر ثماني مباريات، ويحتل فريق المدرب كومان المركز الثالث خلف ريال مدريد الثاني لكنه سيتخطى غريمه حال الفوز على هويسكا متذيل الترتيب.

وقال كومان في مؤتمر صحافي يوم الأحد: لا يجب أن نضحك على تعثر الآخرين. ينبغي الانشغال بأنفسنا والتركيز على الفوز غدا. الفريق يشعر بالحماس والدافعية حاليا. لا يرجع الأمر لنتائج المنافسين لكنه بسبب نتائجنا الجيدة، نلعب بطاقة كبيرة وحالة الفريق البدنية رائعة لكننا سنواجه مباراة صعبة. ربما يكون هويسكا الأخير في الترتيب لكنه سيسعى لوضعنا تحت ضغط ويجب أن نكون في قمة تركيزنا.

وخرج العملاق الكاتالوني من دوري أبطال أوروبا برأس مرفوعة بعد تعادل مفعم بالروح القتالية يوم الأربعاء مع باريس سان جيرمان ويمكنه الآن التركيز على الثنائية المحلية بعد أن حجز مكانه في نهائي كأس ملك إسبانيا الشهر المقبل أمام أتلتيك بيلباو، وبعد أن حقق 13 انتصارا في 16 مباراة بالدوري وصل برشلونة إلى أفضل مستوياته.

وزاد كومان: من خلال خبرتنا الطويلة نعلم انه ليس من السهل المحافظة على هذا المستوى في ظل هذه المنافسة القوية. الشمس مشرقة اليوم لكن قد تسقط الأمطار غدا.

وستكون مباراة هويسكا مناسبة تاريخية أخرى للنجم ليونيل ميسي الذي سيعادل سجل تشافي هرنانديز بخوض 767 مباراة في كل المسابقات مع برشلونة وسيصبح قريبا أكثر لاعب مثل برشلونة على مر العصور إضافة إلى هداف الفريق التاريخي وأكثر لاعب تتويجا بالألقاب.

وأضاف كومان: اقتراب ميسي من معادلة رقم تشافي في عدد المباريات مع النادي شيء لا يصدق. لكن دعونا نسترجع كل الأهداف التي سجلها والألقاب التي حصدها. كل شيء فعله هنا كان رائعا وتاريخيا.