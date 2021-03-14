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غوارديولا: ستونز يستحق العودة إلى منتخب إنجلترا

غوارديولا ستونز سيتي
ستونز عاد إلى تشكيلة سيتي الأساسية مؤخراً

غوارديولا: ستونز يستحق العودة إلى منتخب إنجلترا

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مانشستر - د ب أ

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أكد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم أن لاعبه جون ستونز يستحق العودة لصفوف المنتخب الإنجليزي.

وسجل المدافع ستونز (26 عاماً) الهدف الأول لفريقه خلال المباراة التي فاز فيها على مضيفه فولهام 3 - صفر السبت بالدوري الإنجليزي.

وظهر ستونز بمستويات مميزة مع مانشستر سيتي في الشهور الماضية ، ما أثار جدلا بشأن إمكانية استدعائه لصفوف المنتخب الإنجليزي للمرة الأولى منذ نوفمبر 2019 .

وكان ستونز فقد مكانه في التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي ولكنه كافح من أجل العودة إليها حتى أصبح أحد مفاتيح لعب الفريق الأساسية هذا الموسم.

وقال غوارديولا : ستونز يستحق الاستدعاء للمنتخب الإنجليزي، غاريث ساوثغيت يعرف بالطبع أكثر مني ما يحتاجه. ولكنني سأكون سعيدا بعودته إلى صفوف المنتخب الإنجليزي بمجرد حدوث هذا، كانت مباراة فولهام عرضا رائعا آخر لستونز. وبغض النظر عن هدفه المهم للغاية ، قدم ستونز أداء جيدا.

وشارك ستونز في 39 مباراة دولية منذ استدعائه لصفوف منتخب بلاده للمرة الأولى في 2014 .

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