لايبزيغ يهدر نقطتين بتعادله مع فرانكفورت

أوقف آينتراخت فرانكفورت انتفاضة مضيفه لايبزيغ، وحرمه من تشديد الخناق على بايرن ميونخ في السباق الساخن للمنافسة على لقب البطولة هذا الموسم بينهما، بعدما تعادل معه 1- 1 يوم الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني (بوندسليغا).

وبقي لايبزيغ في المركز الثاني بترتيب المسابقة، برصيد 54 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف بايرن (المتصدر)، فيما رفع فرانكفورت رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وبادر السويدي إيميل فورسبيرغ بالتسجيل لمصلحة لايبزيغ في الدقيقة 47، غير أن الياباني دايتشي كامادا منح التعادل لفرانكفورت في الدقيقة 61، ليوقف بذلك سلسلة انتصارات أصحاب الأرض، التي استمرت في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة.

ويأتي هذا التعادل، ليضاعف من أحزان لايبزيغ، الذي ودع دوري الأبطال الأسبوع الماضي، بخسارته صفر - 4 أمام ليفربول الإنجليزي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بدور الستة عشر للمسابقة القارية.