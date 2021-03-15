الكونميبول: بطولة كوبا أميركا ستقام بمشاركة 10 منتخبات

أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) يوم الاثنين، أن كأس كوبا أميركا ستقام هذا العام بمشاركة عشرة منتخبات فقط بعد أن ألغى الاتحاد خططا لاستبدال أستراليا وقطر بعد انسحابهما بسبب ارتباطات قارية.

وقال الكونميبول في بيان: كما جرت العادة وجه اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم الدعوة لمنتخبات من اتحادات أخرى للمشاركة. لكن تداعيات وباء كورونا على كرة القدم العالمية عرقلت مشاركة هذه المنتخبات في كوبا.

وكان الكونميبول بحث توجيه الدعوة لمنتخبات أخرى لاستبدال أستراليا وقطر لكنه عدل عن قراره بسبب جدول المباريات المزدحم بالفعل في جميع أنحاء العالم.

وكان من المقرر أن ينضم منتخبا أستراليا وقطر لعشرة فرق من أميركا الجنوبية في البطولة التي تستضيفها الأرجنتين وكولومبيا في يونيو ويوليو هذا العام بعد أن تأجلت من العام الماضي بسبب الجائحة.

وانسحبت قطر بعد أن قرر الاتحاد الآسيوي للعبة تأجيل المباريات المتبقية من الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 إلى يونيو المقبل بسبب استمرار تأثير تداعيات جائحة كوفيد-19. وستتصادم هذه المواعيد الجديدة مع كأس كوبا أميركا. وأستراليا مثل قطر من أعضاء الاتحاد الآسيوي وستتأثر أيضا بهذا التأجيل.

ومن المقرر أن تقام نسخة هذا العام من كوبا في بلدين لأول مرة في تاريخها حيث ستقام المجموعة الشمالية في كولومبيا والجنوبية في الأرجنتين.

وتضم المجموعة الجنوبية الأرجنتين وبوليفيا وأوروغواي وباراغواي وتشيلي. وستقام المباراة الافتتاحية بين الأرجنتيني وتشيلي في بوينس أيرس في 13 يونيو.

وتضم المجموعة الشمالية كولومبيا والبرازيل والإكوادور وفنزويلا وبيرو وسيقام النهائي في بارانكيلا في كولومبيا في 10 يوليو. ويتأهل أول أربعة منتخبات من كل مجموعة إلى دور الثمانية.